Турнир по Apex Legends в Северной Америке отложили из-за хакеров
Компания Respawn, создатель популярной игры Apex Legends, отложила турнир в Северной Америке после того, как хакеры вмешались в матчи и выделили игрокам недобросовестные преимущества. Разработчик объявил на платформе X, бывшей Twitter, что задержка вызвана «нарушением соревновательной честности серии».
Видеозаписи хаков, доступные на Twitch, показывают, как игроки могут видеть местоположение своих противников, а известный игрок ImperialHal получил автоматическую мишень, искусственно улучшающую прицеливание.
Жалобы на читерство стали постоянной проблемой для EA, и игроки утверждают, что компания делает мало для ее устранения. Разочарованные посты на обсуждениях EA включают заявления наподобие «Если EA забанит всех читеров, не останется игроков,» и «Проблема заключается в процессе бана/приостановки игроков.» Другие жалобы касаются приоритета прибыли над игровым опытом, таких как повышение цены на скины.
Более того, EA сократила пять процентов своего персонала — около 650 человек — в конце февраля. Незавершенная игра от Respawn по вселенной Star Wars была отменена вместе с увольнениями.