В России разработают аналог God of War для слабых ПК

Российские разработчики занялись созданием новой ролевой игры, которая несмотря на схожесть с God of War, будет сильно отличаться от неё

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Российские программисты из Пятигорского государственного университета (ПГУ), создали новую ролевую игру под названием «Инстинкт Бога», которая частично вдохновлена популярной серией God of War. Игра разрабатывается на современном игровом движке Unreal Engine 5 и планируется к релизу через год. Она рассказывает о подростке, который ищет месть за убитого учителя и стремится найти древний свиток «Инстинкт Бога», придающий силу и могущество.

Жизнь главного персонажа перевернулась после нападения армии захватчиков на его поселение и убийства его учителя, который взял его на воспитание. Игроки смогут выбирать характер главного героя и принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета и его личные характеристики. Проект «Инстинкт Бога» будет доступен через облачный сервис SberPlay, а позже планируется выпуск на других платформах, таких как VK Play, Steam, Epic Games, а также мобильных устройствах.

Эксперты отмечают, что подобные проекты от начинающих разработчиков вносят свежие идеи в индустрию и демонстрируют, что для создания качественной игры необходимо в первую очередь оригинальное видение и сюжет. Однако, несмотря на потенциал «Инстинкта Бога», стоит помнить о том, что попытка прямого копирования зарубежных проектов может повлечь за собой сравнения и высокие ожидания со стороны игроков.