Авторы российской игры «Война миров: Сибирь» поделились новыми деталями проекта

Разработчики из студии 1С Game Studios поделились новыми деталями приключенческого экшена «Война миров: Сибирь» про вторжение марсиан в царскую Россию. Авторы обновили раздел вопросов и ответов на официальном сайте, поделившись подробностями проекта.

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Так, «Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века. Авторы не исключают, что в «Сибири» будут в том числе романтические отношения, а от реальных исторических личностей решили отказаться.

У «Войны миров: Сибирь» пока нет даже примерной даты выхода. Известно, что игра разрабатывается только для ПК, однако в будущем также может выйти и на консолях.