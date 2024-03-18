Minecraft теперь в CS2 — моддер создал необычную карту для шутера

Моддер создал необычную карту для CS2 в стиле «Голодных игр» из Minecraft. Она добавляет в шутер сундуки, динамит, головы мобов и локацию, напоминающую деревню.

© Cq.ru

Одна из главных особенностей карты заключается в том, что ее можно полностью разрушить. Чем тверже объект, тем сложнее его сломать — землю можно копать ножом.

Более того, карта многоуровневая — есть своеобразная шахта с рудой и спаунером мобов, поляна с деревьями и каменные дома в несколько этажей. В рамках с предметами появляется различное оружие, которое можно забрать.

Карта доступна в мастерской Steam. Игроки высоко оценили работу моддера: