Тираж покерного рогалика Balatro превысил миллион копий менее чем за месяц

Стало известно, что тираж покерного ролика Balatro превысил миллион копий. Это произошло менее чем за месяц с момента релиза 20 февраля. Напомним, что первые 500 тысяч продаж были достигнуты за 10 дней.

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Вместе с этим разработчик LocalThunk заявил, что у него есть «забавные планы» на будущее. Вероятно, речь идёт о предстоящих обновлениях. Сами пользователи оставляют очень положительные отзывы о Balatro и хвалят то, что игра может затянуть на долгие часы.

Издатель в лице компании Playstack уже рассказывал, что Balatro окупилась за первый час своего релиза. При этом за первые восемь часов в продаже карточный рогалик заработал более миллиона долларов. Это позволило новинке стать самой быстро продаваемой игрой за восьмилетнюю историю компании.

Напомним, что Balatro доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а позже доберётся до iPhone. Разработчик признался, что никогда не разбирался в покере. Несмотря на это, возрастной рейтинг карточной игры резко поднялся до 18+.