Видеокарту RTX 4070 Ti начали продавать со скидками из-за RTX 4070 Ti Super

В конце января стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super — она пришла на замену базовой RTX 4070 Ti по цене в $ 799. В NVIDIA планировали, что запасы оригинального чипа распродадут в ближайшее после анонса время, однако этого не произошло.

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Спустя почти два месяца после выхода RTX 4070 Ti Super производители по всему миру начали распродавать Geforce RTX 4070 Ti со скидками. Если изначально видеокарты отдавали по рекомендуемой цене в $ 799, то теперь чип можно приобрести за $ 679 и меньше.

Судя по всему, спрос на эти чипы оказался ниже, чем того ожидали производители, — в ближайшее время они планируют полностью распродать остатки и переключиться на GeForce RTX 4070 Ti Super. Окажется ли новинка популярнее своей предшественницы, пока неясно.