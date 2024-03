В Helldivers 2 появились намеки на возвращение врагов из оригинала

Игроки хита последних недель Helldivers 2 начали находить намёки на возвращение вражеской фракции из оригинальной HELLDIVERS — Иллюминатов.

Они представляли большую опасность в оригинале благодаря своим щупальцам и возможности телепортироваться — их лидеры при этом пытались насадить свою религию в галактике, используя для этого силовые методы.

В первой игре их удалось одолеть, однако хитроумные негодяи, судя по всему, вернулись вновь. Пользователи заметили на поле боя голубые лучи энергии, характерные для этих противников.

Ситуацию уже прокомментировал глава студии Arrowhead Йохан Пилестедт, который заявил:

Голубых лучей не существует, они не могут причинить вам вреда.

Ранее в подобном же стиле автор комментировал появление в игре летающих жуков, ссылаясь на «Министерство правды» из вселенной, которое якобы никогда не врёт.

В реальности, конечно же, те самые лучи вполне могут убить игрока, поэтому знаки о возвращении старых врагов, похоже, оказались правдивыми.

Продажи самой Helldivers 2 уже могли достигнуть 8 млн копий — при этом недавно на серверах игры появился герой в стиле Let Me Solo Her из Elden Ring, который помогает игрокам разбираться со сложными ситуациями.

Кроме того, ранее Каспер Ван Дин из «Звёздного десанта», которым вдохновлялись авторы шутера, намекнул, что готов участвовать в коллаборации по игре.