Sony улучшила производительность PlayStation 4 при помощи новой прошивки

Компания Sony выпустила обновление системного программного обеспечения с версией 11.50 для своей устаревающей игровой консоли PlayStation 4 (PS4). Оно направлено на улучшение общей производительности, стабильности и удобства использования устройства. Об этом сообщает издание Twisted Voxel.

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Как пишет Twisted Voxel, свежее обновление основано на предыдущих улучшениях, представленных в версиях 11.02 и 11.00, которые также были направлены на улучшение производительности PlayStation 4 и стабильности пользовательского интерфейса.

Производительность – лишь один важный аспект, который затронуло обновление. Новая прошивка также направлена на улучшение внутренних сервисов для общения. Они стали более интуитивными, понятными и удобными для геймеров. Кроме того, Sony внесла ряд изменений, направленных улучшение безопасности устройств.

Игровая консоль Sony PlayStation 4 была представлена в 2013 году. С тех пор устройство было продано по всему миру тиражом свыше 100 млн штук, а в 2020 году обрело преемницу в виде PlayStation 5.