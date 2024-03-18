Новая Battlefield будет «безопасной» игрой без серьезных инноваций

С релиза Battlefield 2042 прошло уже больше двух лет, однако Electronic Arts не спешит делиться подробностями новой части культовой серии шутеров. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон прокомментировал ситуацию вокруг разработки следующей игры во франшизе.

© Чемпионат.com

По его словам, авторы новой части серии планирует выпустить максимально предсказуемую и «безопасную» игру — без серьёзных инноваций в духе Battlefield 2042. В качестве аналогии инсайдер привёл Battlefield 4, которая во многом опиралась на механики третьей части серии, но была достаточно самобытной игрой во франшизе. Другими деталями инсайдер делиться не стал.

У следующей части Battlefield пока нет точной даты релиза. По данным инсайдеров, игра выйдет в 2025 году в современном сеттинге. После провала Battlefield 2042 за франшизу отвечает создатель Call of Duty и Titanfall Винс Зампелла, а также бывший генеральный менеджер Call of Duty Байрон Бид.