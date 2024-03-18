Объявлено, когда выйдет новая часть серии Fatal Fury

Авторы нового файтинга во франшизе Fatal Fury представили пару свежих трейлеров грядущего творения с подзаголовком City of the Wolves — релиз игры намечен на начало 2025 года.

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Сама City of the Wolves продолжит события оригинальной Fatal Fury 1991 года — первый ролик посвятили разнообразной боевой системе (Rev), которую разделили по четырём категориям (с ударами и блоками).

Судя по всему, речь идёт как об усиленных версиях существующих атак, как и блоке ударов соперника. В видео как раз можно оценить пару примеров системы, хотя дополнительных деталей о ней авторы пока не раскрывают.

Кроме того, разработчики выпустили и ролик о персонажах, где кратко поведали о пяти доступных бойцах новинки и назвали актёров их озвучки.

В этом ролике можно увидеть геймплей файтинга, где герои с помощью фирменных приёмов сражаются на карте с улицей, где расположились кафе и мастерская. Герои используют не только обычные атаки, но применяют усиленные красочные приёмы — полный стартовый список бойцов тоже, правда, пока не раскрыли.

Платформы, где выйдет файтинг не называют, но ожидается, что он будет доступен на PC, PS5 и Xbox Series. Последним релизом компании SNK, кстати, был The King of Fighters XV.