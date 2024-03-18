Sony остановила производство PS VR2 из-за низкого спроса

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Sony приостановила производство PS VR2. Это связано с тем, что на складах осталось много нераспроданных устройств.

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Отмечается, что производство не возобновят, пока не продадут большую часть накопленных гарнитур. Когда это случится, в Sony не знают.

Продажи устройства постепенно замедлялись с момента его запуска, однако при этом Sony не тормозила производство. Компания произвела более 2 млн экземпляров PS VR2 с момента выхода в феврале прошлого года.

Опрошенные эксперты считают, что главным камнем преткновения в случае с PS VR2 стала высокая цена в 550 долларов и отсутствие хотя бы нескольких блокбастеров на запуске.

Совсем недавно Sony заявила о тестировании совместимости своей гарнитуры с ПК.