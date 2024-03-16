Стало известно, кто будет освещать первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском языке

Студия FISSURE анонсировала список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать чемпионат мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2 на официальной русскоязычной трансляции.

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В команду вошли победители мэйджора в составе Gambit Михаил Dosia Столяров, Рустем mou Телепов и Даурен AdreN Кыстаубаев, популярные стримеры Dimaoneshot и fANDER, а также другие известные комментаторы и профессиональные игроки.

Комментаторы и аналитики PGL Major Copenhagen 2024:

Все матчи мэйджора PGL Major Copenhagen 2024 студия FISSURE бесплатно покажет на Twitch. Параллельно будет проходить два стрима — основной и дополнительный. Первые игры турнира начнутся завтра, 17 марта в 15:00.