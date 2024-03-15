Технический директор AMD намекнул на внедрение ИИ в железо PlayStation 5 Pro

Технический директор AMD Марк Пейпермастер принял участие в подкасте, где затронул тему будущего компании. Он заявил, что этот год станет невероятно важным, поскольку «все игровые устройства» AMD получат апскейл с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Подробности не уточняются, но с учётом предыдущих утечек можно предположить, что речь идёт в том числе и о потенциальной PlayStation 5 Pro, которая якобы выйдет в конце 2024 года. Sony и AMD тесно сотрудничали для создания оригинальной PS5. Если информация окажется верной, то в играх на PlayStation 5 Pro получится повысить разрешение и число кадров в секунду с помощью технологий искусственного интеллекта.

Подкаст с техническим директором AMD

Новыми деталями о потенциальной PS5 Pro поделился блогер Moore’s Law Is Dead. Он уже рассказывал, что консоль должна получить 16 ГБ оперативной памяти. Теперь же блогер заявил, что с помощью технологии под названием PlayStation Spectral Super Resolution получится поднять разрешение вплоть до 8К, причём разработчики смогут без труда воспользоваться PSSR.

Вероятно, именно PSSR разрабатывалась совместно с AMD, причём качество изображения якобы может быть выше, чем у технологии FSR 2. А производительность PS5 Pro может составить 33,5 терафлопс, что втрое выше, чем у оригинальной консоли. Однако относиться к словам Moore’s Law Is Dead стоит с осторожностью вплоть до официальных заявлений Sony.

Новый ролик Moore’s Law Is Dead о PS5 Pro