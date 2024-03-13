Настольные игры для взрослых: во что поиграть в 2024?

Настольные игры иногда называют исключительно детским занятием, но это заблуждение не имеет ничего общего с реальностью. Напротив, как раз во «взрослом» сегменте и встречаются самые интересные игры: те, что не стесняются сложных правил и амбициозных идей. Мы составили список из семи отличных рекомендаций.

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«Мрачная Гавань: Челюсти льва»

«Челюсти льва» — небольшой спин-офф «Мрачной Гавани», одной из самых популярных настольных игр последних лет. Разница лишь в том, что оригинальная Gloomhaven была гигантской, непомерно дорогой коробкой, тогда как «Челюсти льва» — компактный вариант для тех, кто хочет познакомиться со вселенной и правилами игры. Она предлагает четырех уникальных персонажей и сюжетную кампанию из нескольких десятков заданий: по степени проработки ни один из элементов игры не уступает «старшему брату». Поклонникам тактических RPG и dungeon crawler’ов стоит обратить внимание.

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«Корни»

Обманчиво милая асимметричная стратегия, где четыре группы зверей борются за контроль над лесом, где не хватит места всем желающим. Нюанс в том, что воинственные кошки, гордые птицы, грызуны-партизаны и одинокий енот не просто обладают уникальными механиками — они играются по совершенно разным правилам. За милой внешностью «Корней» скрывается поразительно глубокая, конфликтная стратегия, которую можно смело посоветовать опытным игрокам. Или тем, кто не побоится разбираться в механиках несколько партий подряд.

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«Джон Компани. Второе издание»

«Джон Компани» — весьма необычный гибрид экономической стратегии и игры на переговоры, который предлагает игрокам примерить на себя роль членов правления Британской Ост-Индской компании. Правда, им нужно не только зарабатывать деньги, но и постараться заслужить максимальный престиж для собственной семьи, протолкнув родственников и отпрысков на выгодные должности. Получается крайне занимательное сочетание кооперативной игры и соревнования: группа должна работать сообща, но каждый пытается нажиться на остальных. «Джон Компани» — определенно игра не для всех, однако ей стоит дать шанс.

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«Великий Западный Путь»

Неторопливая, но довольно хитроумная стратегия о перегонщиках скота. «Великий Западный Путь» предлагает игрокам проложить собственный путь по прериям, тщательно распланировав остановки и собрав как можно более выгодное стадо коров. По мере партии инфраструктура Дикого Запада будет постепенно меняться, что заставляет игроков вносить корректировки в планы и думать на несколько ходов вперед.

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«Доминирующие Виды: Мировой Океан»

Самостоятельное продолжение культовой стратегии Dominant Species, которое перенесло борьбу за превосходство видов в доисторический океан. «Доминирующие Виды» — весьма сложная игра в плане правил, однако она вознаграждает потраченное время отличными механиками и напряженным соперничеством.

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«Война Кольца»

Легендарная дуэльная стратегия, которая предоставляет возможность переиграть события трилогии «Властелин колец» на новый лад. Один игрок возглавит свободные народы Средиземья и само Братство кольца, а второй возьмет на себя командование силами Тьмы. Для победы всего-то и нужно, что захватить определенное количество вражеских крепостей, но силы на поле боя неравны: орды Саурона рано или поздно задавят людей числом. Остается надеяться только на отважных хоббитов и их союзников, которые должны отнести Кольцо к Роковой горе, постоянно скрываясь от жадного ока Саурона.

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«Eclipse. Второй рассвет галактики»

Наконец, Eclipse понравится любителям научной фантастики и 4Х-стратегий — особенно Endless Space. По сути, больше всего она похожа как раз на последнюю. В Eclipse игроки должны захватывать новые территории, выстраивать инфраструктуру на своих планетах и изучать новые технологии, но одна из главных фишек игры — это модульный конструктор кораблей. Каждый, от маленького истребителя до огромного фрегата, можно обвешать оружием и гаджетами на свой вкус, чтобы грамотно противостоять тактике противника.