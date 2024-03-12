В России предрекли рост цен на видеоигры

В России прогнозируется рост цен на цифровые версии видеоигр в связи с повышением издателями стоимости игр в популярном у геймеров турецком регионе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

© Unsplash

По словам исполнительного директора онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ Эммы Юсовой, повышение цен в Турции обусловлено несколькими факторами. Среди них, как уточнила она - колебания валютного курса и инфляция.

Ситуация приводит к увеличению закупочных цен для российских дистрибьюторов, отметила собеседница.

«Учитывая эти обстоятельства, рост цен на видеоигры в РФ может достигать до 20%, что скажется на конечных потребителях», — заявила специалист.

Источник издания подчеркнул, что корректировка цены коснется в первую очередь цифровых копий, который продавцы приобретают еще до того, как диски завозятся параллельным импортом из других стран.

Ранее «Известия» сообщили, что на маркетплейсах и в онлайн-магазинах России начали продавать новую Final Fantasy VII.