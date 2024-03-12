The Last of Us Part 2 анонсируют на ПК уже скоро — инсайдер назвал дату релиза
The Last of Us Part 2 лишится статуса эксклюзива PlayStation этой весной. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Silknigth, который ранее предсказал анонс порта Ghost of Tsushima на ПК.
По его словам, Sony сделает официальный анонс версии The Last of Us Part 2 Remastered для персональных компьютеров уже в апреле. Точная дата релиза игры неизвестна, однако Silknigth считает, что порт выйдет в конце лета или начале сентября.
При этом фанаты серии игр считают, что Sony выпустит The Last of Us Part 2 на ПК незадолго до премьеры второго сезона одноименного сериала от HBO, которая запланирована на 2025 год.