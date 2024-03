The Last of Us Part 2 анонсируют на ПК уже скоро — инсайдер назвал дату релиза

The Last of Us Part 2 лишится статуса эксклюзива PlayStation этой весной. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Silknigth, который ранее предсказал анонс порта Ghost of Tsushima на ПК.

© Wallpapersden

По его словам, Sony сделает официальный анонс версии The Last of Us Part 2 Remastered для персональных компьютеров уже в апреле. Точная дата релиза игры неизвестна, однако Silknigth считает, что порт выйдет в конце лета или начале сентября.

При этом фанаты серии игр считают, что Sony выпустит The Last of Us Part 2 на ПК незадолго до премьеры второго сезона одноименного сериала от HBO, которая запланирована на 2025 год.