Как посмотреть, сколько стоят ваши скины в Fortnite

Fortnite постоянно получает свежие обновления, новые режимы игры, оружие, механики и, конечно же, косметические скины. Последние выступают предметом для отдельного разговора: ценность некоторых аккаунтов можно вычислить по стоимости редких скинов. Рассказываем, где можно найти эту информацию.

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Посмотреть стоимость вашего аккаунта можно прямо через историю транзакций в Epic Games Store.

Откройте Epic Games Launcher на вашем ПК (или перейдите на сайт магазина).

Найдите выпадающий список и выберите опцию «Учетная запись».

Нажмите на вкладку «Транзакции».

На экране появится полный список всех покупок, совершенных на этой учетной записи. Среди них должны быть покупки В-баксов и наборов скинов.

Недостаток этого метода лишь в том, что вы не можете автоматически отфильтровать транзакции, связанные только с Fortnite. Но есть и хорошая новость: так вы сможете точно посчитать, сколько вы потратили на В-баксы и косметические предметы.