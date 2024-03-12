Что нужно знать о новых мехах в Helldivers 2

В Helldivers 2 наконец прибыли меха-костюмы из первой игры: сообщество игроков в рекордные сроки освободило планету-фабрику, производящую технику для Супер-Земли. Портал PC Gamer рассказал все, что новичкам стоит знать об этой стратагеме.

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Мехи эффективны против жуков

По крайней мере, на средних (5-6) сложностях. Мехи могут спокойно давить мелких жуков ногами и разносить броню тяжелых противников ракетами. Терминиды покрупнее способны нанести урон меху, но запаса здоровья хватает на продолжительное время.

Ракеты автоматонов быстро уничтожают робота

А вот бои против автоматонов — совсем другой разговор. Обычных киборгов можно легко уничтожать при помощи пулемета, но только ракеты смогут пробить броню тяжелых юнитов и танков. К тому же, сами автоматоны тоже не стесняются пользоваться бронебойным оружием: снаряды их ракетчиков спокойно пробивают меха.

Экономьте боеприпасы

Каждый мех обладает ограниченным боезапасом: 14 ракет и 1 000 патронов для пулемета. Пополнить боекомплект нельзя, поэтому ваш парк мехов на каждом задании ограничен всего двумя штуками.

Мехи могут терять части тела

Десантники могут отстреливать автоматонам разные части тела, чтобы обезвредить то или иное оружие киборгов, но то же самое может произойти и с мехом. Если шальная ракета отстрелит руку, на которой закреплен пулемет, то можете попрощаться с ним — починить робота не получится.

Меха — самая дорогая стратагема в игре

Робот «Патриот» стоит в два раза больше, чем самые дорогие стратагемы на релизе Helldivers 2. Помимо этого, он открывается только по достижению 25 уровня.

Робот без боеприпасов не бесполезен

Даже если вы отстреляли все боеприпасы, не торопитесь забрасывать робота где-то в глуши. Его броня по-прежнему способна защитить десантника от лишнего урона, но постарайтесь вылезти, как только заметите первые намеки на дым. Меха взрывается достаточно быстро.