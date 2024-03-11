Бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик захотел купить TikTok

По данным The Wall Street Journal, бывший руководитель Activision Blizzard Бобби Котик заинтересован в покупке TikTok. Но не один, а вместе с партнёрами, поиском которых он сейчас и занимается.

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Сообщается, что предложение уже поступило группе людей, куда входит основатель OpenAI Сэм Альтман. Других подробностей пока нет, но потенциальная сделка может обойти в «сотни миллиардов» долларов.

TikTok продолжает является горячей темой обсуждения для властей США. В настоящее время продвигается закон, который позволит запретить популярную социальную сеть на территории страны. Альтернатива развития событий — продажа сервиса.

Текущим владельцем TikTok, напомним, является китайская компания ByteDance. В США сервисом пользуются 170 млн пользователей.