Разогнанную RTX 4090 на водоблоке сравнили со стандартной версией в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood проверили быстродействие RTX 4090 ASUS ROG Matrix Platinum и NVIDIA Stock в 4К с ультра-пресетом.

Игра God of War шла со средним FPS 143 (ROG Matrix Platinum) и 137 (NVIDIA Stock).

The Last of Us Remastered тестировалась в 4К со средней частотой кадров на уровне 95 (ROG Matrix) и 90 (NVIDIA Stock).

В Hitman III удалось в среднем получить 186 к/с (ROG Matrix) и 178 к/с (NVIDIA Stock).

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в среднем со 138 к/с (ROG Matrix) и 135 к/с (NVIDIA Stock).

В игре FarCry 6 средние показатели быстродействия равнялись 122 к/с (с ROG Matrix) и 117 к/с (с NVIDIA Stock).

Spider-Man Miles Morales запускалась со средним FPS на уровне 145 (ASUS ROG Matrix) и 141 (NVIDIA Stock).

Call of Duty Modern Warfare III шла в среднем со 138 к/с (ROG Matrix) и 134 к/с (NVIDIA Stock).

В игре Cyberpunk 2077 удалось в среднем получить 93 к/с (ROG Matrix) и 89 к/с (NVIDIA Stock).

Days Gone тестировалась со средней частотой кадров 162 (ROG Matrix) и 154 (NVIDIA Stock).

Вывод

В целом разница по среднему FPS в пользу сборки с ASUS ROG Matrix Platinum RTX 4090 между ней и NVIDIA GeForce RTX 4090 составила 4% (136 к/с и 131 к/с соответственно).

Характеристики игровых сборок: - операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; - процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); - видеокарта ASUS ROG Matrix Platinum RTX 4090 24GB/NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB; - система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; - блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; - оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.