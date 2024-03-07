После релиза в Stellar Blade добавят еще больше нарядов

В интервью журналу GameInformer геймдиректор Stellar Blade Ким Хён Тэ заявил, что разработчики уже приготовили пострелизный контент для будущего боевика. И им станут дополнительные наряды для главной героини, Евы. Они пополнят и без того обширных гардероб из трёх десятков костюмов и аксессуаров.

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О том, что разработчики уделяли особое внимание тому, как выглядит скопированная с южнокорейской модели Ева, нам уже рассказывали. И основное место в дополнительном контенте улучшенного издания Stellar Blade занимают косметические предметы для героини и её соратников — их же дарят игрокам в качестве бонуса предварительного заказа.

Ким Хён Тэ подчеркнул, что все эти наряды никак не изменят характеристики и умения Евы. Разработчики хотят, чтобы игроки формировали её вид, опираясь исключительно на собственные представления о прекрасном.

Пока что неизвестно, чем будут расширять игру после релиза, если не считать костюмов. Вохможно, эти подробности приурочат к релизу Stellar Blade, который состоится 26 апреля. Игра появится только на PlayStation 5.