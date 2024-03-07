Организаторы Игр будущего провели первый фиджитал-турнир на борту самолета

4 марта участники Игр будущего провели первый в истории фиджитал-турнир на борту самолёта, который летел на высоте 10 тысяч метров и следовал по маршруту Казань-Стамбул. Сначала спортсмены размялись в аэропорту, сыграв несколько партий в настольный футбол, а после взлёта судна включили ноутбуки и сразились в футбольном симуляторе.

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В турнире приняли участие восемь команд из разных стран: Турция, Португалия, Бразилия, Малайзия, Колумбия и так далее.

Первые в истории Игры будущего завершились, но фиджитал продолжает набирать обороты. Движение, основанное на принципах открытости и технологичности, невозможно остановить, закрыть или ограничить.

Игры будущего – мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) приняли участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составил $ 10 млн.