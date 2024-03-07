Что показали на презентации Xbox Partner Preview

На прошедшей презентации Xbox Partner Preview студии-партнеры Microsoft представили немало проектов, которые появятся на Xbox Series и ПК в скором времени. Рассказываем о самых примечательных анонсах и новинках.

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Unknown 9: Awakening

Reflector и Bandai Namco представили Unknown 9: Awakening — приключенческий боевик о героине, способной черпать илы из параллельного измерения призраков. По ролику она сильно напоминает Assassin’s Creed, а разработчики обещают путешествие по разным уголкам мира: от Мавритании до джунглей Индии и Португалии. Игра выйдет летом 2024.

Sleight of Hand

Нуарный детектив о ведьме-предсказательнице, которая хочет отомстить своему бывшему клану и раскрыть тайный заговор шабаша. Игроку предстоит пользоваться скрытностью, акробатикой и магическими картами таро, чтобы добраться до правды.

The Sinking City 2

Студия Frogwares внезапно анонсировала продолжение The Sinking City: лавкрафтианского детектива в антураже Америки 1920-х. Новый движок, новый сеттинг, новый бестиарий хтонических монстров, но прежний геймплей, сочетающий диалоги, расследования и ролевой отыгрыш.

Final Fantasy XIV Online

Square Enix заявила, что полноценный релиз FF XIV на Xbox Series состоится 21 марта. Отныне пользователи платформ Microsoft смогут присоединиться к игрокам на ПК и PlayStation. Обладатели подписки Game Pass Ultimate могут забрать издание Starter Edition бесплатно до 19 апреля.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone

На Xbox Series и PlayStation 5 стал доступен сборник Legends of the Zone, в который вошли три первые игры из серии S.T.A.L.K.E.R.: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Раньше в них можно было сыграть только на ПК, но теперь и владельцы консолей смогут приобщиться к культовой классике.

Frostpunk 2

Пост-апокалиптическая градостроительная стратегия о мире вечной зимы получила дату релиза: игра выйдет 25 июля 2024 года. На ПК она появится в Game Pass в день выхода, но пока неизвестно, когда состоится релиз для консолей.