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Wccftech: вакансия Avalanche Software намекнула на разработку Hogwarts Legacy 2

Игровая студия Avalanche Software опубликовала вакансию старшего художника по персонажам, описание которой косвенно подтверждает начало разработки Hogwarts Legacy 2. Об этом сообщает издание Wccftech.

Новая игра во вселенной Гарри Поттера уже находится в разработке
© Avalanche

В описании вакансии говорится, что потенциальный сотрудник должен уметь работать со средами Unreal Engine 4 и 5. Оригинальная Hogwarts Legacy разработана на движке Unreal Engine 4, поэтому, как пишет Wccftech, упоминание Unreal Engine 5 является свидетельством начала работы Avalanche Software над принципиально новым проектом. Учитывая огромный успех Hogwarts Legacy, скорее всего, новым проектом является сиквел проекта во вселенной Гарри Поттера от 2023 года.

В описании вакансии перечислены и многие другие требования к соискателям, которые, впрочем, никак не подтверждают догадку журналистов о Hogwarts Legacy 2. Так, например, от потенциального старшего художника ждут опыт работ с 3D-моделированием не менее пяти лет, а также навыки управления такими программами, как ZBrush, Maya, Substance Painter и не только.

Hogwarts Legacy – это ролевая игра 2023 года, разработанная Avalanche Software и изданная Warner Bros. Games. Новинка является частью франшизы Wizarding World, действие которой происходит за столетие до событий, описанных в романах о Гарри Поттере. Игрок управляет учеником школы чародейства и волшебства Хогвартс, который учится владеть множеством магических навыков и предметов. С помощью сокурсников и профессоров главный герой отправляется в путешествие, чтобы раскрыть древнюю тайну, сокрытую в волшебном мире.

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