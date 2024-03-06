Новая игра во вселенной Гарри Поттера уже находится в разработке

Игровая студия Avalanche Software опубликовала вакансию старшего художника по персонажам, описание которой косвенно подтверждает начало разработки Hogwarts Legacy 2. Об этом сообщает издание Wccftech.

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В описании вакансии говорится, что потенциальный сотрудник должен уметь работать со средами Unreal Engine 4 и 5. Оригинальная Hogwarts Legacy разработана на движке Unreal Engine 4, поэтому, как пишет Wccftech, упоминание Unreal Engine 5 является свидетельством начала работы Avalanche Software над принципиально новым проектом. Учитывая огромный успех Hogwarts Legacy, скорее всего, новым проектом является сиквел проекта во вселенной Гарри Поттера от 2023 года.

В описании вакансии перечислены и многие другие требования к соискателям, которые, впрочем, никак не подтверждают догадку журналистов о Hogwarts Legacy 2. Так, например, от потенциального старшего художника ждут опыт работ с 3D-моделированием не менее пяти лет, а также навыки управления такими программами, как ZBrush, Maya, Substance Painter и не только.

Hogwarts Legacy – это ролевая игра 2023 года, разработанная Avalanche Software и изданная Warner Bros. Games. Новинка является частью франшизы Wizarding World, действие которой происходит за столетие до событий, описанных в романах о Гарри Поттере. Игрок управляет учеником школы чародейства и волшебства Хогвартс, который учится владеть множеством магических навыков и предметов. С помощью сокурсников и профессоров главный герой отправляется в путешествие, чтобы раскрыть древнюю тайну, сокрытую в волшебном мире.