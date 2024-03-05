Джон Сина рассказал о Миротворце в Mortal Kombat 1 и назвал своего любимого бойца

Разработчики Mortal Kombat 1 опубликовали новый трейлер файтинга, который посвятили Миротворцу. В ролике американский актёр Джон Сина, который сыграл персонажа в одноимённом сериале от DC, поделился своими впечатлениями от появления героя в знаменитой серии.

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По словам актёра, Миротворец идеально вписывается в Mortal Kombat 1. Это крайне эмоциональный персонаж и настоящий знаток оскорблений, который может составить конкуренцию самым популярным бойцам культовой франшизы. Сина признался, что его любимым героем в игре стал именно Миротворец — несмотря на конкуренцию в лице Скорпиона и Саб-Зиро.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Миротворец уже доступен для всех обладателей сезонного пропуска для Mortal Kombat 1. С 6 марта боец также станет доступен для приобретения отдельно.