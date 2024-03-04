Почему Sony сократила почти 1 000 сотрудников?

Sony Interactive Entertainment собирается сократить 900 сотрудников — или примерно 8% своей рабочей силы. Портал gamesindustry.biz разобрался, почему одна из крупнейших игровых компаний на рынке тоже проводит массовые сокращения.

© Steam

Сами по себе эти новости, к сожалению, нельзя назвать из ряда вон выходящими. В 2024 году уже прошла крупная волна увольнений: Electronic Arts сократила 5% сотрудников, Supermassive — примерно 26%, Deck Nine Games — 20 %. Для контекста, все эти сокращения прошли за весьма короткий промежуток времени.

Когда подобные события случаются постоянно, можно легко забыть о человеческой цене сокращений — рано или поздно числа становятся попросту слишком большими и превращаются в абстрактную статистику. Но Sony — не Unity или Embracer. Не одна из тех компаний, для которых массовые увольнения стали своего рода нормой. Sony — стабильно прибыльный лидер рынка, который получает солидную прибыль от PS5 и линейки блокбастеров. Причем как ожидаемых (Marvel’s Spider-Man 2), так и довольно неожиданных (Helldivers 2).

Так почему же корпорация решила сократить рабочую силу? Президент Sony Хироки Тотоки в последнем финансовом докладе объяснил, что PlayStation приносит недостаточно прибыли. Прогнозируемый коэффициент прибыльности игрового подразделения Sony на 2023 фискальный год составляет 5,8% — эта цифра падает третий год подряд.

Стоит отметить, что, по сравнению с первыми четырьмя годами PS4, показатель совсем не так плох. Напротив, он впечатляет. Есть вероятность, что свою роль в прибыльности первых лет запуска PS5 сыграла пандемия. Sony также отмечала, что на снижение прибыльности повлияло падение сторонних продаж.

Но на данный момент серьезную проблему представляют постоянно растущие бюджеты, необходимые для разработки ААА-проектов — об этом высказывался сам Тотоки. По его словам, сотрудники игровых студий — творческие люди, но им не помешало бы поднатореть в экономической стороне вопроса. Научиться грамотно распоряжаться финансами, планировать разработку проектов, проявлять ответственность.

Хотя Тотоки винит в проблемах безалаберность разработчиков, вряд ли падение коэффициента прибыльности — это проблема Insomniac или Naughty Dog. Есть и другие факторы. Например, тот факт, что Sony вкладывает деньги в создание дорогого, технологически продвинутого устройства для виртуальной реальности, но не дает ему достаточно рекламной и программной поддержки.

И раз уж речь зашла о растрате денег, стоит напомнить, что Sony с начала 2021 года приобрела целых 13 компаний, причем среди них не только студии по разработке игр. В список входят Housemarque, Bluepoint, Nixxes Software, Firesprite, Haven Studios, производитель наушников Audeze и турнир по файтингам Evo. А последним приобретением корпорации стала многострадальная Bungie.