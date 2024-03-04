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Во что поиграть в марте: самые громкие релизы марта 2024

После двух весьма насыщенных на релизы месяцев март обещает стать чуть менее громким, но это не значит, что геймерам совсем нечего ждать. Портал GameSpot рассказал о самых ожидаемых новинках марта 2024.

Во что поиграть в марте: самые громкие релизы марта 2024
© Steam

The Outlast Trials — 5 марта

Unicorn Overlord — 8 марта

Outcast: A New Beginning — 15 марта

Alone in the Dark — 20 марта

Horizon Forbidden West: Complete Edition — 21 марта

Dragon’s Dogma 2 — 22 марта

Rise of the Ronin — 22 марта

Разработчики Ninja Gaiden и Nioh из студии Team Ninja выпустят эксклюзивно для PS5 Rise of the Ronin: хардкорный самурайский экшен в сеттинге Японии периода бакумацу. Игра станет первым экспериментом студии с открытым миром; помимо этого, авторы обещают встречи с реальными историческими персонажами Японии.

South Park: Snow Day — 26 марта

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