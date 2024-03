Во что поиграть в марте: самые громкие релизы марта 2024

После двух весьма насыщенных на релизы месяцев март обещает стать чуть менее громким, но это не значит, что геймерам совсем нечего ждать. Портал GameSpot рассказал о самых ожидаемых новинках марта 2024.

The Outlast Trials — 5 марта

Из раннего доступа Steam выйдет The Outlast Trials: многопользовательское продолжение хоррор-франшизы, где игроку и его товарищам предстоит проверить свои навыки скрытности вместе с товарищами. Но The Outlast Trials — не просто смертельная игра в прятки; по мере того, как игроки будут пробираться глубже в недра корпорации Murkoff, они получат новые возможности для прокачки персонажа.

Unicorn Overlord — 8 марта

Поклонники 13 Sentinels: Aegis Rim и Odin Sphere ликуют: новая игра Vanillaware выйдет всего через пару дней! Unicorn Overlord — тактическая RPG в сеттинге фэнтези, где игрок сможет командовать сражениями, собирать собственную армию из разных юнитов и совершать великие подвиги.

Outcast: A New Beginning — 15 марта

Продолжение культового проекта Outcast наконец доберется до релиза спустя 25 лет после выхода оригинальной игры. Сюжет сиквела начинается после событий первой части; при разработке проекта также участвовали создатели первоисточника. Помимо этого, A New Beginning предложит открытый мир и джетпак, который пригодится в битве против армии роботов.

Alone in the Dark — 20 марта

Дэвид Харбор Несколько переносов спустя очередной перезапуск Alone in the Dark получил мартовскую дату релиза. Игра будет хоррором от третьего лица, где игроку предстоит изучать жуткий особняк, параллельно решая головоломки и отбиваясь от монстров. Роль протагониста, легендарного Эдварда Карнби, сыграл актер, наиболее известный по роли шерифа Хоппера в «Очень странных делах».

Horizon Forbidden West: Complete Edition — 21 марта

Sony придерживается традиции выпускать свои крупные эксклюзивы на ПК через два года после релиза на PlayStation. На этот раз пришел черед Horizon Forbidden West: одного из крупнейших проектов для PS5. Поклонники оригинала могут ожидать не только красивого продолжения, но и дополнения Burning Shores — оно входит в комплект Complete Edition. А в плане новшеств ПК-переиздание получит разблокированную частоту кадров, поддержку ultrawide-мониторов и подробные настройки графики.

Dragon’s Dogma 2 — 22 марта

Один из самых ожидаемых релизов марта. Dragon’s Dogma 2 — продолжение широко известного в узких кругах проекта Capcom, который почерпнул вдохновение в Monster Hunter. Продолжение сохранит все фишки оригинала: от гибкой системы классов и боевых механик до системы компаньонов-пешек.

Rise of the Ronin — 22 марта

Разработчики Ninja Gaiden и Nioh из студии Team Ninja выпустят эксклюзивно для PS5 Rise of the Ronin: хардкорный самурайский экшен в сеттинге Японии периода бакумацу. Игра станет первым экспериментом студии с открытым миром; помимо этого, авторы обещают встречи с реальными историческими персонажами Японии.

South Park: Snow Day — 26 марта