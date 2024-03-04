Во что поиграть в марте: самые громкие релизы марта 2024

Sony придерживается традиции выпускать свои крупные эксклюзивы на ПК через два года после релиза на PlayStation. На этот раз пришел черед Horizon Forbidden West: одного из крупнейших проектов для PS5. Поклонники оригинала могут ожидать не только красивого продолжения, но и дополнения Burning Shores — оно входит в комплект Complete Edition. А в плане новшеств ПК-переиздание получит разблокированную частоту кадров, поддержку ultrawide-мониторов и подробные настройки графики.