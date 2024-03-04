Во что поиграть в марте: самые громкие релизы марта 2024

После двух весьма насыщенных на релизы месяцев март обещает стать чуть менее громким, но это не значит, что геймерам совсем нечего ждать. Портал GameSpot рассказал о самых ожидаемых новинках марта 2024.
The Outlast Trials — 5 марта
Из раннего доступа Steam выйдет The Outlast Trials: многопользовательское продолжение хоррор-франшизы, где игроку и его товарищам предстоит проверить свои навыки скрытности вместе с товарищами. Но The Outlast Trials — не просто смертельная игра в прятки; по мере того, как игроки будут пробираться глубже в недра корпорации Murkoff, они получат новые возможности для прокачки персонажа.
Unicorn Overlord — 8 марта
Поклонники 13 Sentinels: Aegis Rim и Odin Sphere ликуют: новая игра Vanillaware выйдет всего через пару дней! Unicorn Overlord — тактическая RPG в сеттинге фэнтези, где игрок сможет командовать сражениями, собирать собственную армию из разных юнитов и совершать великие подвиги.
Outcast: A New Beginning — 15 марта
Продолжение культового проекта Outcast наконец доберется до релиза спустя 25 лет после выхода оригинальной игры. Сюжет сиквела начинается после событий первой части; при разработке проекта также участвовали создатели первоисточника. Помимо этого, A New Beginning предложит открытый мир и джетпак, который пригодится в битве против армии роботов.
Alone in the Dark — 20 марта
Несколько переносов спустя очередной перезапуск Alone in the Dark получил мартовскую дату релиза. Игра будет хоррором от третьего лица, где игроку предстоит изучать жуткий особняк, параллельно решая головоломки и отбиваясь от монстров. Роль протагониста, легендарного Эдварда Карнби, сыграл актер Дэвид Харбор, наиболее известный по роли шерифа Хоппера в «Очень странных делах».
Horizon Forbidden West: Complete Edition — 21 марта
Sony придерживается традиции выпускать свои крупные эксклюзивы на ПК через два года после релиза на PlayStation. На этот раз пришел черед Horizon Forbidden West: одного из крупнейших проектов для PS5. Поклонники оригинала могут ожидать не только красивого продолжения, но и дополнения Burning Shores — оно входит в комплект Complete Edition. А в плане новшеств ПК-переиздание получит разблокированную частоту кадров, поддержку ultrawide-мониторов и подробные настройки графики.
Dragon’s Dogma 2 — 22 марта
Один из самых ожидаемых релизов марта. Dragon’s Dogma 2 — продолжение широко известного в узких кругах проекта Capcom, который почерпнул вдохновение в Monster Hunter. Продолжение сохранит все фишки оригинала: от гибкой системы классов и боевых механик до системы компаньонов-пешек.
Rise of the Ronin — 22 марта
Разработчики Ninja Gaiden и Nioh из студии Team Ninja выпустят эксклюзивно для PS5 Rise of the Ronin: хардкорный самурайский экшен в сеттинге Японии периода бакумацу. Игра станет первым экспериментом студии с открытым миром; помимо этого, авторы обещают встречи с реальными историческими персонажами Японии.
South Park: Snow Day — 26 марта
Предыдущие игры по мотивам South Park были двухмерными, однако Snow Day выполнена в трех измерениях. Кроме того, новый проект сместит акцент с одиночной игры на кооперативный мультиплеер. Школа Южного Парка закрыта из-за снежной бури, поэтому героям не остается ничего, кроме как играть и дурачиться.