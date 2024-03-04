В Казани прошла первая эстафета фиджитал-гонок

Для победы в дисциплине участникам необходимо было победить не только в гоночном симуляторе, но и на реальном автодроме.

G-Drive фиджитал-гонки состояли из четырех сегментов. Сначала первый пилот каждой команды проехал по трассе «Сириус Автодром», затем его партнер по команде соревновался с другими участниками в гоночном симуляторе. После этого первый гонщик также участвовал в гонках в гоночном симуляторе, а в конце второй пилот ехал на реальной трассе.