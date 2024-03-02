Матыцин отметил несомненный успех "Игр Будущего"

"Очень внимательно следим за Играми будущего. Завтра церемония закрытия, и успех уже несомненный, он признан всеми. Все гости, все спортсмены отмечают высокие стандарты проведения соревнований, надеемся, что этот проект будет продолжен", - приводит слова Матыцина РИА Новости.