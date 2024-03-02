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Матыцин отметил несомненный успех "Игр Будущего"

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что "Игры Будущего" в Казани проходят с несомненным успехом.

Матыцин отметил несомненный успех "Игр Будущего"
© Российская Газета

Глава Минспорта отметил, что участники соревнований очень высоко оценивают уровень их проведения.

"Очень внимательно следим за Играми будущего. Завтра церемония закрытия, и успех уже несомненный, он признан всеми. Все гости, все спортсмены отмечают высокие стандарты проведения соревнований, надеемся, что этот проект будет продолжен", - приводит слова Матыцина РИА Новости.

Олег Матыцин добавил, что спорт не имеет границ.

В "Играх Будущего" участвуют более двух тысяч спортсменов из 107 стран.

Как заявил руководитель проекта Игорь Столяров, по всем показателям цифры "Игры Будущего" заметно превосходят ожидания.

Игры
Игорь Столяров
Олег Матыцин
Россия
Казань