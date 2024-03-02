Матыцин отметил несомненный успех "Игр Будущего"
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что "Игры Будущего" в Казани проходят с несомненным успехом.
Глава Минспорта отметил, что участники соревнований очень высоко оценивают уровень их проведения.
"Очень внимательно следим за Играми будущего. Завтра церемония закрытия, и успех уже несомненный, он признан всеми. Все гости, все спортсмены отмечают высокие стандарты проведения соревнований, надеемся, что этот проект будет продолжен", - приводит слова Матыцина РИА Новости.
Олег Матыцин добавил, что спорт не имеет границ.
В "Играх Будущего" участвуют более двух тысяч спортсменов из 107 стран.
Как заявил руководитель проекта Игорь Столяров, по всем показателям цифры "Игры Будущего" заметно превосходят ожидания.