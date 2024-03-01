SpeedRussians стали чемпионами "Игр Будущего"

На проходящих в Казани "Играх Будущего" определились победители в дисциплине Speedrun.

© Российская Газета

Соревнования прошли в ИТ-парке имени Башира Рамеева в пятницу, 1 марта. Участником предстояло определить лучшего по трем видам игр - Retro PC, Modern PC, Retro Console.

Для победы необходимо быстрее всех преодолеть спидраны, а после завершения цифрового этапа команды участвуют в физическом этапе - суперфинале (шоу-матче).