Фанаты спустя пять лет после релиза Death Stranding узнали о японских курьерах

Фанаты игры Death Stranding спустя почти пять лет после ее выхода выяснили, что игровой процесс был вдохновлен старой японской профессией бокка. Об этом сообщает портал GamesRadar.

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Связь между профессией главного героя по имени Сэм и японскими курьерами была раскрыта после публикации в соцсети X (ранее Twitter) поста о «возможно, одной из самых странных профессий в Японии» под названием бокка. Это носильщики, которые доставляют товары в отдаленные горные районы, куда нельзя добраться на транспорте. Они используют специальные деревянные лестничные конструкции, позволяющие перевозить на спине груз весом 100–165 кг.

В Death Stranding Сэм Бриджес занимается практически тем же самым, перевозя на себе большое количество разных грузов. Геймеры нашли связь и провели параллели между бокка и игрой, разработанной студией Kojima Productions японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Сами разработчики пока никак не комментировали эту ситуацию.