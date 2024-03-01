Фанаты спустя пять лет после релиза Death Stranding узнали о японских курьерах

GamesRadar: геймплей Death Stranding вдохновлен старой японской профессией бокка
Фанаты игры Death Stranding спустя почти пять лет после ее выхода выяснили, что игровой процесс был вдохновлен старой японской профессией бокка. Об этом сообщает портал GamesRadar.
Связь между профессией главного героя по имени Сэм и японскими курьерами была раскрыта после публикации в соцсети X (ранее Twitter) поста о «возможно, одной из самых странных профессий в Японии» под названием бокка. Это носильщики, которые доставляют товары в отдаленные горные районы, куда нельзя добраться на транспорте. Они используют специальные деревянные лестничные конструкции, позволяющие перевозить на спине груз весом 100–165 кг.
В Death Stranding Сэм Бриджес занимается практически тем же самым, перевозя на себе большое количество разных грузов. Геймеры нашли связь и провели параллели между бокка и игрой, разработанной студией Kojima Productions японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Сами разработчики пока никак не комментировали эту ситуацию.
Когда игра вышла в 2019 году, пользователи рунета в шутку прозвали ее «симулятором курьера», так как геймер должен не просто доставить груз из точки А в точку Б, но и балансировать во время движения так, чтобы не упасть и не повредить товар.