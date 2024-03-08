Режим New Game Plus в Final Fantasy VII Rebirth: гайд

Final Fantasy VII Rebirth — огромная игра, и увидеть все, что она может предложить, за одно прохождение невозможно. К счастью, как и в первой части ремейка, в Rebirth есть режим New Game Plus. Портал Game Informer рассказал все, что о нем нужно знать.

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После прохождения игра предложит вам создать новое сохранение (предупреждаем: их может быть максимум 10). Данное сохранение предназначено специально для режима New Game Plus: оно будет отмечено ярлыком, на котором написано Chapter Selection.

Имейте в виду, что вы ничего не сможете сделать с этим сохранением. Его нельзя загрузить: вместо этого для того, чтобы начать повторное прохождение, перейдите в настройки и выберите опцию Chapter Selection. При выборе главы вы сохраните уровни персонажей, оружие, материю и статусы отношений. Невыполненные побочные задания будут перезагружены.

Для контекста, это единственный способ пройти игру на сложности Hard, которая необходима для получения платинового трофея. На всякий случай помните, что, если вы захотите завершить все задания в открытом мире на первом прохождении, глава 13 — лучший момент для перерыва на побочки.