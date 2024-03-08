Во что поиграть на Android и iOS, новинки марта

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

Hime’s Quest

Ностальгический ретро-платформер о магической мести, которая отправляется на тропу мести, чтобы спасти родной город и отомстить монстрам за уничтоженный видеомагнитофон. Hime’s Quest примечательна тем, что разработчик Crunchyroll изначально выпустил игру на настоящем картридже для Game Boy Color — и только позже портировал проект на мобильные платформы. Игра бесплатна, но ROM-файл работает только через эмулятор GBC.

Thunder Ray

Еще один ностальгический проект Crunchyroll. Thunder Ray — «кислотная» наследница серии Punch Out!! для старых платформ Nintendo, но в стиле комиксового киберпанка. На арене галактического бокса игроку предстоит одолеть самых разных противников, от инопланетян до глэм-рок ведьм. Но предупреждаем: проект доступен только подписчикам Crunchyroll Premium.

© Play Store

Duel Revolution

Duel Revolution — ММО в традициях серии Pokemon, где игрокам предстоит собрать собственный зверинец милых монстриков и стать лучшими тренерами в мире. Игра предлагает 50 разных монстров, каждого из которых можно прокачать по-разному благодаря разветвленному древу навыков.

iLLANG

Милый-анимешный аналог Among Us, Werewolf и прочих игр на социальную дедукцию. Группе миленьких чиби-персонажей нужно отыскать убийцу, который угрожает разрушить мир в идиллической деревушке. Но, помимо социальной дедукции, iLLANG также предлагает кастомизацию персонажей и набор забавных мини-игр.

Lunar: Silver Star Story Touch

HD-переиздание культовой JRPG Lunar для мобильных платформ. Игра получила обновленный интерфейс, пересведенный саундтрек и час анимированных катсцен. Пиксель-арт тоже подтянут, а игрок, помимо всего прочего, может настраивать скорость игры во время битв и менять сложность на ходу.