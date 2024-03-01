Выживач Terminator: Survivors получил первый трейлер

Terminator: Survivors — выживач в открытом мире, действие которого разворачивается спустя четыре года после Судного дня. Геймерам предстоит обустроить собственный штаб и восстановить человечество как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек. В игре будет полноценная сюжетная линия со знакомыми персонажами из культовой вселенной.