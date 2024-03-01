Российские пользователи iPhone в 2023 году потратили на игры $172 млн

Россияне в 2023 году потратили $172 млн (около 15,6 млрд руб.) на игры в App Store. Об этом со ссылкой на исследование State of Mobile Gaming 2024 от data.ai сообщает газета «Коммерсантъ».

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Отмечается, что в 2022 году сумма затрат на мобильные игры была на 19,2% больше. Эксперты объясняют спад в прошлом году тем, что сопоставимый объем платежей начал проходить вне App Store — через платежные системы, встраиваемые в них без ведома Apple. При этом разработчики вынуждены даже в таком случае платить компании комиссию, которая составляет 27% вместо 30% при оплате через App Store.

Среди мировых рынков Россия занимает 20-е место по объему затрат в App Store. В топ-3 находятся США ($14,8 млрд), Китай ($11,2 млрд) и Япония ($8,4 млрд). В отличие от других стран, где платежи в App Store могут осуществляться с помощью банковских карт, со счета мобильного телефона, PayPal и местные платежные системы, в России пользователи ограничены в выборе и могут совершать покупки только через операторов связи МТС и «Билайн». Это ограничение платежных опций тоже может влиять на общий объем трат российских пользователей на игры в App Store.