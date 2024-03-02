Медведев отреагировал на идею создать российский аналог FIFA

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех, — цитирует Медведева ТАСС. — Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать», — приводит слова Медведева ТАСС.