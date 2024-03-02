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Даниил Медведев отреагировал на идею создать российский аналог футбольного симулятора FIFA

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, прокомментировал идею создания российский аналог футбольного симулятора FIFA.

Медведев отреагировал на идею создать российский аналог FIFA
© EPA / ТАСС

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех, — цитирует Медведева ТАСС. — Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать», — приводит слова Медведева ТАСС.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. В 2022 году EA и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили о завершении сотрудничества, следующий после FIFA 23-й футбольный симулятор от EA будет носить имя EA Sports FC.

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