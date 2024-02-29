EA сократит более 650 сотрудников

Компания по производству видеоигр Electronic Arts (EA) сокращает 5% своего персонала, что приведет к потере работы более 650 сотрудников. Это часть обширной реструктуризации, которая также включает сокращение офисного пространства и прекращение работы над некоторыми видеоиграми.

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В сообщении для сотрудников EA генеральный директор Эндрю Уилсон заявил, что компания «оптимизирует свою деятельность для создания более глубоких и связанных впечатлений для поклонников». Он также отметил, что сокращения позволят компании сосредоточиться на своих «главных возможностях, включая собственные интеллектуальные собственности, спорт и массовые онлайн-сообщества».

Одной из прекращаемых игр, непосредственно затронутых решением, является шутер от первого лица по вселенной Star Wars, над которым работала студия Respawn, приобретенная EA в 2017 году.