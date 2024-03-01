Tecno представила самый маленький игровой ПК с водяным охлаждением

Tecno представила на выставке MWC 2024 в Барселоне две новые модели мини-ПК, включая самый маленький в отрасли игровой ПК с водяным охлаждением. Компания также получила награду «BEST OF MWC» от СМИ за эти продукты.

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Tecno MEGA MINI Gaming G1: этот мини-ПК может похвастаться званием первой настолько маленькой в мире модели с водяным охлаждением и выделенной видеокартой. Пользователи могут выбрать процессор Intel Core Ultra или i9 13900H, способный разгоняться до 5,4 ГГц. Система дополнена 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ SSD-накопителем с возможностью расширения через два слота SO-DIMM. Возможности подключения включают Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4. Кроме того, MEGA MINI Gaming G1 оснащен интерфейсом Oculink для расширения возможностей внешней видеокарты.