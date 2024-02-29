Гайд по Искорке в Honkai: Star Rail

В Star Rail прибыла Искорка: эксцентричная актриса и одна из самых таинственных персонажей последнего обновления. Рассказываем, что нужно знать о ней, какие персонажи станут лучшими союзниками для Искорки и какую экипировку ей стоит выбить.

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Что нужно знать об Искорке

Искорка — второй 5-звездочный персонаж пути Гармонии после Жуань Мэй. Она почти ни в чем не уступает Броне, но при этом не испытывает тяжелых проблем с менеджментом очков навыка. По факту, Искорка повышает максимальный запас очков и может восстанавливать его при помощи сверхспособности. Ее навык обеспечивает огромный бонус к критическому урону одному персонажу, параллельно продвигая его действие вперед. А талант повышает атаку всей команды каждый раз, когда союзники поглощают очки навыка.

Стоит заранее прояснить один момент. Нет, Броня не «мертва». Искорка не может заменить Броню во всех сценариях. Оба персонажа обладают преимуществами и недостатками, подходящими для определенных групп. Обе хорошо, но Искорка гораздо проще в использовании из-за позитивного баланса очков навыка.

Сверхспособность Искорки «Героиня о тысячи лиц» моментально восполняет 4 очка навыка — это невероятно мощный бафф, который фактически решает проблемы некоторых атакующих персонажей. Правильное использование сверхспособности может позволить таким героям, как Цинцюэ и Пожиратель Луны, не беспокоиться о высоком потреблении очков навыка.

Можно возразить, что Искорка, в отличие от Брони, продвигает действие союзника лишь на 50% вперед, тогда как Броня фактически отдает свой ход другому персонажу. Но в большинстве случаев 100% продвижением действия Брони тяжело пользоваться в полную мощь из-за экономики. Искорка дает схожий результат при гораздо менее интенсивной оптимизации. Помимо этого, бонус к критическому урону Искорки сохраняется до начала следующего хода союзника, что помогает персонажам, наносящим урон в чужой ход при помощи бонус-атак. А именно, Цзин Юаню, Кларе и Доктору Рацио.

Какие напарники подойдут для Искорки

Фу Сюань, Серебряный волк, Зеле . Искорка — недостающее звено моно-квантовой группы. Кроме того, один из ее талантов дополнительно повышает атаку всех персонажей квантовой стихии, что делает синергию очевидной.

. Искорка — недостающее звено моно-квантовой группы. Кроме того, один из ее талантов дополнительно повышает атаку всех персонажей квантовой стихии, что делает синергию очевидной. Тинъюнь . Отличный дополнительный саппорт для гиперкерри-композиций вне зависимости от вашего билда.

. Отличный дополнительный саппорт для гиперкерри-композиций вне зависимости от вашего билда. Клара, Цзин Юань, Доктор Рацио, Химеко, Топаз, Герта . Персонажи, пользующиеся бонус-атаками, раньше имели довольно ограниченный выбор саппортов, но благодаря тому, что навык Искорки держится на них до начала следующего хода, они получат большой прирост урона.

. Персонажи, пользующиеся бонус-атаками, раньше имели довольно ограниченный выбор саппортов, но благодаря тому, что навык Искорки держится на них до начала следующего хода, они получат большой прирост урона. Дань Хэн: Пожиратель Луны, Цинцюэ. Одни из самых «прожорливых» атакующих персонажей получают наибольшую выгоду от повышенного запаса очков навыка. Цинцюэ также может дополнить моно-квантовую композицию.

Экипировка

Сет «Вестник, блуждающий в хакерском пространстве».

Планарная сфера и вязь «Сломанный киль».

Световой конус «Мирские шалости» (5 звезд) или «Прошлое и будущее» (4 звезды).

Приоритет характеристик для экипировки

Тело: критический урон (175-210%).

Ноги: скорость (смотрите примечание ниже).

Планарная сфера: процент здоровья, процент защиты.

Соединительная вязь: скорость восстановления энергии.

По поводу скорости. Искорку стоит собирать примерно по тому же принципу, что и Броню. А значит, вам предстоит выбрать один из двух вариантов: гиперскорость или спидтюнинг под конкретных персонажей.