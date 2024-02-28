Автор The Last of Us стал задумываться о создании менее крупных игр

Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us и Uncharted 4: A Thief’s End, дал интервью. Как оказалось, соруководитель студии Naughty Dog (которая столкнётся с сокращениями) устал от напряжения. Оно вызвано масштабами работы и управлением большим числом людей по всему миру, что отнимает много сил.

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Из-за этого Дракманн не уверен, что будет всегда заниматься разработкой видеоигр «в таком масштабе». Не последнюю роль сыграло и то, что Нил хочет проводить больше времени со своей 13-летней дочерью. Разработчик не хочет тратить время «впустую», пока близкие желают побыть рядом с ним.

Также Дракманн обратил внимание на режиссёра Квентина Тарантино, который хочет закончить карьеру на десятом фильме. Нил не сомневается в правдивости слов режиссёра. Сам разработчик может представить, что в будущем будет заниматься менее громкими проектами, которые позволят иметь творческую отдушину. Дракманн считает, что в запасе у него осталось «не так уж много» крупномасштабных игр.