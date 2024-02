Автор The Last of Us стал задумываться о создании менее крупных игр

Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us и Uncharted 4: A Thief’s End, дал интервью. Как оказалось, соруководитель студии Naughty Dog (которая столкнётся с сокращениями) устал от напряжения. Оно вызвано масштабами работы и управлением большим числом людей по всему миру, что отнимает много сил.