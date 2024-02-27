Sony уволит примерно 900 сотрудников своих подразделений и студий PlayStation

Sony Interactive Entertainment объявила об увольнении примерно 900 сотрудников (около 8% рабочего штата). Решение далось компании очень тяжело и затрагивает персонал по всему миру, включая внутренние студии Sony. При этом увольнения не свидетельствуют о слабости — они нацелены на то, чтобы компания оставалась гибкой и фокусировалась на предоставлении лучшего опыта.

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Как рассказали в компании, индустрия сильно изменилась, а Sony должна готовиться к будущему и двигаться вперёд. Уволенные сотрудники были талантливыми людьми, но бизнес должен быть оптимизирован для того, чтобы продвигать технологии будущего в видеоиграх и оправдывать ожидания как простых игроков, так и разработчиков.

Письмо с объявлением написал лично Джим Райан, который покинет пост главы PlayStation в марте этого года. Он заявил, что текущая реструктуризация основана на многомесячных обсуждениях управленцев Sony и должна привести компанию к долгосрочной устойчивости. Оптимизация ресурсов обеспечит дальнейший успех в предоставлении качественного опыта, к которому привыкли геймеры.

Срок увольнений будет индивидуальным в зависимости от законов регионов, в которых находятся затронутые подразделения. Джим также рассказал предположительные изменения. Лондонская студия PlayStation Studios закроется полностью, а авторы Horizon Call of the Mountain для виртуальной реальности из студии Firesprite столкнутся с сокращениями. Однако окончательные решения будут приняты после периода коллективных консультаций.