Sony уволит примерно 900 сотрудников своих подразделений и студий PlayStation

Срок увольнений будет индивидуальным в зависимости от законов регионов, в которых находятся затронутые подразделения. Джим также рассказал предположительные изменения. Лондонская студия PlayStation Studios закроется полностью, а авторы Horizon Call of the Mountain для виртуальной реальности из студии Firesprite столкнутся с сокращениями. Однако окончательные решения будут приняты после периода коллективных консультаций.

Отдельно Sony уточнила список затронутых сокращениями студий. Это будут также Guerrilla Games (серия Horizon), Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man) и Naughty Dog (The Last of Us). Увольнения пройдут и в подразделениях, ответственных за технологии, креативные решения и поддержку студий. При этом были отменены некоторые игры, находящиеся на различных этапах разработки.