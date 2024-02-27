В Роскомнадзоре объяснили, почему удалили сообщества Steam из реестра запрещенных сайтов

22 февраля в Едином реестре Роскомнадзора появилось упоминание Steamcommunity.com — главной страницы сообщества Steam и её ответвлений. На сайте ведомства сообщается, что страница «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Спустя пять дней Роскомнадзор удалил упоминание домена из реестра и пояснил, с чем было связано её появление. По данным ведомства, на одной из страниц были указаны способы изготовления запрещённых веществ — информацию об этом была передана Valve, после чего она пропала из Steam.