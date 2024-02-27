Названа дата выхода новой версии Nintendo Switch

Японский гигант игровой индустрии компания Nintendo намеревается выпустить новую версию консоли Nintendo Switch не ранее марта будущего года. Об этом сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

По ее данным, консоль, как и Nintendo Switch, будет карманной с возможностью подключения к внешнему дисплею. Также отмечается, что дисплей самой приставки станет больше, чем у текущих моделей Switch. В Nintendo не прокомментировали эту информацию газете Nikkei.