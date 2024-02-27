Игровая ассоциация представила пятилетний план развития видеоигр в России

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) представила план развития видеоигр в России на пятилетний период.

Составители предлагают создать хотя бы одну российскую игровую консоль в 2026-2027 годах, запускать игры на отечественных операционных системах ("Аврора", "Роса", "Астра"). Также РВИ запланировала появление российских игр в киберспорте наравне с традиционными дисциплинами.

Дорожная карта составлена в том числе с учетом предложений от органов исполнительной власти, госорганизаций и профессионального игрового сообщества. План, состоящий из 83 пунктов - образовательных, экспортных, технологических и других, будет представлен правительству.

Уже в текущем году РВИ планирует восстановить отношения с фондами и акселераторами с российскими корнями, вовлечь их в развитие и финансирование начинающих студий разработки. В 2024-2028 годы планируется появление фонда, инвестирующего в российские студии и проекты - с поддержкой минимум 10 проектов уже в 2024 году.

В следующем году организация надеется на разработку постоянных мер поддержки для геймдева - ими хотят заменить текущие, временные: аккредитацию для IT и реестр отечественного ПО. Тем не менее РВИ надеется на включение в реестр не менее 10 проектов в год.

На 2026-2027 годы РВИ запланировала появление хотя бы одной полноценной отечественной игровой консоли. Объясняется эта цель необходимостью дополнительной дистрибуции российских игр на отечественных платформах и ОС. Тем не менее, отмечает организация, этому конкретному проекту нужен лидер.