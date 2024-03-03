Советы по одиночной игре в Helldivers 2: как выжить в соло?

Соло-игра в Helldivers 2 — хороший способ избежать проблем с матчмейкингом. Правда, баланс игры явно неприспособлен для одиночек: чтобы выжить, вам предстоит действовать хитро и осторожно. Портал PC Gamer поделился подсказками для тех, кто хочет бороться за демократию в соло.

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Берите с собой турель и защитного дрона

Отсутствие живых товарищей не значит, что вы обязательно должны проходить миссии в полном одиночестве. Автоматические турели и дроны вполне подходят для огневой поддержки; последний обладает 360-градусным полем зрения, что позволит ему замечать противников со спины и флангов. На всякий случай напомним, что турель склонна к дружескому огню — рекомендуем стоять прямо на ней, чтобы не получить шальную пулю.

Делайте акцент на выживаемость

Helldivers 2 не сбалансирована для одиночной игры. Вы будете получать меньше опыта и подкреплений, поэтому важно оставаться в живых как можно дольше. Чтобы повысить выживаемость, откройте комплекты брони, которые дают дополнительные аптечки, более продолжительный эффект лечения и сниженные шансы получать смертельный урон.

Помимо этого, есть стратагемы высоких уровней, которые тоже пригодятся игроку-одиночке. Например, генератор щита спасает от лазеров автоматонов и атак жуков, а также защищает от негативных эффектов, вроде замедления.

Не стойте на месте

Одна из худших вещей, что могут произойти в Helldivers 2 — это бессмысленная, затяжная перестрелка, которой можно было избежать. Понятно, что на задании по защите цели ничего не поделать, но в остальное время постарайтесь отстреливаться на бегу, не задерживаясь на одном месте подолгу. Есть смысл подумать над комплектами легкой и средней брони, дающими бонусы к выносливости.

Скрытность — выгодная тактика

Можно подумать, что в Helldivers 2 невозможно играть скрытно, но это не так. Если вы наденете легкую броню, то дистанция обнаружения будет меньше, а десантник начнет двигаться гораздо быстрее благодаря бонусу к выносливости. Кроме того, вы можете взять с собой реактивный ранец и просто сбегать из некоторых сражений, чтобы выполнять задания на полной скорости.

Помните о гибких стратагемах

При игре в соло шансов на ошибки почти нет, поэтому вам понадобится гибкий комплект экипировки, подходящий для любых задач. Например, если вы атакуете жуков, то один из лучших способов справиться с бронированными противниками — рельсовая пушка. Орбитальный лазер тоже подойдет. Помимо этого, рекомендуем кластерную бомбу: это единственный авиаудар, который можно применить четыре раза, прежде чем он уйдет на перезарядку.

Иногда награды того не стоят

Из-за того, что вы получите меньше подкреплений при игре в одиночку, желательно сразу завести привычку анализировать ситуацию. Хватит ли вам ресурсов, чтобы выполнить не только основную задачу, но и дополнительные? Миссия наверняка будет легче, если вы сосредоточитесь на первой, а уже потом решите, потянете ли вторые. К тому моменту эвакуация уже откроется, поэтому вы сможете выбрать, стоит ли гнаться за дополнительным опытом.

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