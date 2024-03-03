Лучшие ритм-игры для компании

Наслаждаться хорошей музыкой совсем не обязательно в одиночку: многие ритм-игры позволяют играть треки совместно с друзьями, причем в самых разных режимах. Портал thegamer.com рассказал о лучших ритм-играх для компании.

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Um Jammer Lammy

Малоизвестный спин-офф классического ритм-гейма Parappa the Rapper для PlayStation 1, который неожиданно довел до ума некоторые идеи предшественника. Например, предложил игрокам полноценный многопользовательский режим, который можно проходить как в кооперативе, так и друг против друга, чтобы проверить, кто из игроков — самый крутой гитарист.

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Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Taiko no Tatsujin — популярная серия японских ритм-геймов, посвященная игре на барабанах тайко. А Rhythm Festival вышла на Nintendo Switch в 2022 году. Игра отличается ярким мультяшным стилем и весьма высокой сложностью: в соревновательном режиме для нескольких игроков оппоненты также могут получать способности, чтобы подпортить результат соперника.

Beat Saber

Один из самых знаковых проектов для VR-гарнитур и замечательный ритм-гейм в целом. Beat Saber получила многопользовательский режим в 2020 — отныне все желающие могут проверить, кто в компании лучше всех нарезает трехмерные блоки под музыку. Помимо этого, обновление, добавившее мультиплеер, также привнесло в игру камеру от третьего лица, которая позволяет увидеть танцевальные движения аватаров со стороны.

Steam

Rhythm Heaven Fever

Ритм-геймы — почти идеальный жанр для вечеринок, и поэтому подобные игры отлично чувствовали себя на Nintendo Wii. Некогда самая продаваемая консоль компании обладала удивительной способностью объединять людей. Rhythm Heaven Fever обернула «эффект Wii» себе на пользу за счет смешного геймплея, отличной музыки и яркой графики.

Crypt of the Necrodancer: Synchrony

Crypt of the Necrodancer — признание в любви старым dungeon crawler’ам в духе оригинальной The Legend of Zelda. Нюанс лишь в том, что все действия игрока должны попадать в ритм музыки, и все монстры тоже атакуют в такт саундтреку. Дополнение Synchrony добавило в игру не только поддержку модов, но и многопользовательский режим на восемь человек.

Steam

Osu! Tag

Osu! упрощает механики жанра до самых необходимых элементов. Игроку всего-то и нужно, что возить мышкой по столку и вовремя кликать на всплывающие кружки, но скорость и сложность музыкальных треков делает геймплей довольно интенсивным. А Tag — кооперативный режим на двоих, позволяющий «сыграть» трек вдвоем. Каждый игрок получает свои ноты, и, если оба поспевают в такт, из них складывается интересная гармония.

Dance Dance Revolution