Первая операция в Counter-Strike 2 может удивить игроков одним новшеством

Датамайнер под ником ThourCS2 нашел в файлах Counter-Strike 2 упоминание первой операции. С релизом режима «Гонка Вооружений» Valve удалила из игры элементы интерактивного комикса, но добавила код для субтитров.

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По мнению ThourCS2, это может означать введение полноценных кат-сцен с диалогами. Сама Valve пока ничего не говорила о первой операции для CS2. Последним значимым апдейтом для игры значится патч от 7 февраля, который ввел ту самую «Гонку Вооружений».