Первая операция в Counter-Strike 2 может удивить игроков одним новшеством
Датамайнер под ником ThourCS2 нашел в файлах Counter-Strike 2 упоминание первой операции. С релизом режима «Гонка Вооружений» Valve удалила из игры элементы интерактивного комикса, но добавила код для субтитров.
По мнению ThourCS2, это может означать введение полноценных кат-сцен с диалогами. Сама Valve пока ничего не говорила о первой операции для CS2. Последним значимым апдейтом для игры значится патч от 7 февраля, который ввел ту самую «Гонку Вооружений».
Новый чит для Counter-Strike 2 позволяет убить одним ударом ножа Кроме этого, ранее в файлах удалось найти упоминание нового слота, который может указывать на появление в Counter-Strike 2 полицейского щита.