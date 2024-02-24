На «Игры будущего» в Казани раскупили почти все билеты

В продаже осталось всего 3% билетов, дающих право посетить Игры будущего. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАСС.

«Билетов практически не осталось. По общему объему у нас загрузка 97%», — сказал Леонов.

Тех, кто не сможет попасть на соревнования, чиновник пригласил посмотреть трансляции на стриминговых платформах. По его словам, там «все в большом количестве освещается».

На Играх будущего представлена 21 новая дисциплина. Используются последние разработки в области киберспорта, робототехники, виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

В соревнованиях участвуют более 2 тысячи человек из 107 стран. Игры завершатся 3 марта.