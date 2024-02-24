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Олимпийский чемпион заявил о разработке российского аналога FIFA

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил о том, что российский аналог компьютерной игры FIFA уже разрабатывается. Его слова приводит ТАСС.

Олимпийский чемпион заявил о разработке российского аналога FIFA
© Lenta.ru

Спортсмен уточнил, что этим занимается «Газпром».

«Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — заявил Нагорный.

21 февраля бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на открытии «Игр Будущего» в Казани обратился с предложением создать аналог FIFA к президенту страны Владимиру Путину.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.

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