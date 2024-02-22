Названа главная сложность в разработке российского аналога FIFA

У нас хватает профессиональных и опытных кадров, но у нас нет людей, которые десятки лет работают над разработкой FIFA. Над этим работают настоящие профессионалы своего дела. Сделать свой симулятор FIFA можно, но по качеству при всем желании это как попытка сделать русский iPhone. Но у нас еще нет такого большого количества опыта, — заявил Кузьменко.